Организована поездка журналистов в Физулинский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Организована поездка журналистов в Физулинский район с участием представителей ряда государственных структур, сообщает в среду Trend.

В рамках поездки журналисты ознакомятся с водохранилищем Ашагы Конделенчай, новой подстанцией "Физули", ходом работ, которые ведутся на строящемся на "Дороге победы" мосту, а также со строительством Международного аэропорта в Физули.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)