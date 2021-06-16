Организована поездка журналистов в Физулинский район (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Организована поездка журналистов в Физулинский район с участием представителей ряда государственных структур, сообщает в среду Trend.
В рамках поездки журналисты ознакомятся с водохранилищем Ашагы Конделенчай, новой подстанцией "Физули", ходом работ, которые ведутся на строящемся на "Дороге победы" мосту, а также со строительством Международного аэропорта в Физули.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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