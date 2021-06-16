Пусть весь мир знает, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Сегодня Турция находится рядом с Азербайджаном. Пусть весь мир знает, что так будет и впредь.

Как передает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По словам главы Турецкого государства, освобождение Карабаха является самым важным событием 30-летней независимости Азербайджана.

"Мои братья - азербайджанцы на протяжении 30 лет были вынужденными переселенцами. Спустя 30 лет эти земли воссоединились со своими хозяевами. Еще раз благодарю Президента Азербайджана, моего брата Ильхама Алиева за то, что он принес эту победу и мир народу Азербайджана. Поздравляю азербайджанский народ с этой победой. Турция была и будет на стороне братского Азербайджана. Сегодня мы рядом с Азербайджаном, и пусть весь мир знает, что так будет и впредь. Так же как азербайджанская и анатолийская молодежь, объединившись, одержала победу в Чанаккале, так же как львы Нуру паши в 1918 году пришли на помощь Азербайджану, так и мы будем вместе сегодня и всегда. Радость Азербайджана – радость Турции, его боль – наша боль", - сказал Эрдоган.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)