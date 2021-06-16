Опубликован полный текст Шушинской декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией (версия 5)

Политика 16 июня 2021 16:51 (UTC+04:00)

(первая версия в 11:52)

БАКУ /Trend/ - 15 мая после встречи один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше была подписана «Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

В тексте документа говорится:

«Азербайджанская Республика и Турецкая Республика,

- подчеркивая историческое значение встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше, являющейся колыбелью древней культуры Азербайджана и всего тюркского мира,

- еще раз подтверждая приверженность всем международным документам, подписанным между двумя братскими и дружественными странами, а также карсскому договору от 13 октября 1921 года,

- руководствуясь «Договором о дружбе и развитии всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», подписанным 9 февраля 1994 года и «Протоколом о сотрудничестве и взаимной помощи между Азербайджаном и Турцией», а также «Договором о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Азербайджаном и Турцией», подписанными 16 августа 2010 года,

- подчеркивая, что вывод на качественно новый, союзнический уровень отношений между Азербайджаном и Турцией, исходя из дружбы и братства между двумя странами и их народами, служат интересам двух стран и их народов,

- осознавая важное значение объединения возможностей и потенциалов в политической, экономической, культурной, гуманитарной, образовательной, социальной, молодежной, спортивной сферах и в сфере здравоохранения обеих стран для защиты общих интересов,

- подчеркивая важность продолжения совместных усилий по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе Уставом ООН,

- выражая необходимость взаимной координации в региональных и международных стратегических вопросах,

- руководствуясь принципами солидарности и взаимной поддержки в двусторонних и многосторонних форматах в вопросах, опирающихся на такие национальные интересы, как независимость, суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана и Турции,

- объединяя усилия на региональном и международном уровне в осуществлении взаимной деятельности, направленной на продолжительное развитие тюркского мира,

- особо подчеркивая, что высказывания создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль» и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» оцениваются как национально-духовная ценность двух народов,

- всесторонне рассмотрев перспективы дальнейшего углубления и расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией, заявляют:

- Стороны, выражая удовлетворение в связи с состоянием развивающихся на стратегическом уровне отношений между двумя братскими и дружественными странами, отмечают важность продолжения политического диалога на всех уровнях и взаимных визитов высокого уровня.

- Стороны с чувством гордости отмечают, что одержав победу за 44 дня Отечественной войны, Азербайджан положил конец захватнической политике Армении, продолжавшейся 30 лет, освободил свои земли, обеспечил торжество исторической справедливости и восстановление международного права.

- Азербайджан высоко ценит морально - политическую поддержку Турции в деле прекращения 30-летней агрессии Армении, освобождения оккупированных земель, восстановления территориальной целостности Азербайджана. Стороны продолжат предпринимать усилия по укреплению стабильности и безопасности, восстановлению всех экономических и транспортных связей, а также нормализации отношений между странами региона и обеспечению устойчивого мира в Кавказском регионе. В этом контексте будет учтена особая географическая ситуация Нахчыванской АР.

- Стороны подчеркивают, что вклад, вносимый Турцией в работу Турецко-российского совместного центра на освобожденных территориях, играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

- Азербайджан и Турция определяют политические и правовые механизмы союзнических отношений, руководствуясь принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ, невмешательства во внутренние дела государств.

- Стороны отмечают важность координации в сфере внешней политики и проведения систематических двусторонних политических консультаций, подчеркивают важность деятельности в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан - Турция в этом направлении.

- Стороны проводят независимую внешнюю политику, направленную на защиту и обеспечение своих национальных интересов. Стороны прикладывают совместные усилия по развитию международных отношений, опирающихся на мир, дружбу и добрососедство посредством стабильности и благосостояния в региональном и международном масштабах, а также по решению конфликтов и вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности.

- Стороны, демонстрируя солидарность и взаимную поддержку по международным вопросам, имеющим актуальный характер и представляющим взаимный интерес, выступая с близкой или совпадающей позиции, углубят двустороннее сотрудничество и будут взаимно поддерживать друг друга в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, ОИС.

- Если, по мнению одной из сторон, возникнет угроза ее независимости, суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ или безопасности или агрессия со стороны третьего государства или государств, то стороны проведут совместные консультации и с целью устранения этой угрозы или агрессии предпримут соответствующую инициативу согласно целям и принципам Устава ООН, окажут необходимую помощь друг другу в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой поддержки будут определены путем незамедлительных обсуждений, и будет принято решение об удовлетворении оборонных нужд для проведения совместных мероприятий, организована скоординированная деятельность силовых и управленческих структур вооруженных сил.

- Будут регулярно проводиться совместные заседания Советов безопасности Сторон по вопросам национальной безопасности. На этих заседаниях будут обсуждаться вопросы национальных интересов, региональной и международной безопасности, касающиеся интересов Сторон.

- Стороны продолжат прилагать совместные усилия по формированию и модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями.

- Стороны, взяв за основу разминирование территорий, поддержат деятельность по нормализации жизни в районах, освобожденных от армянской оккупации.

- Стороны будут поощрять обмен личным составом вооруженных сил, проведение совместных учений, повышение боеспособности армий двух стран, тесное сотрудничество в управлении вооружением с использованием современных технологий, обеспечив с этой целью координацию уполномоченных структур и организаций. Азербайджан и Турция будут поддерживать проведение совместных военных учений с армиями других дружественных стран.

- Стороны, осуществляя взаимный обмен технологиями в морской, воздушной и космической сферах с учетом национальных и международных обязательств, будут поощрять реализацию совместных проектов для развития совместных способностей, вносить взаимный положительный вклад в развитие технологий оборонной промышленности, оснащать друг друга вооружением и боеприпасами, взаимно поощрять их производство и поддерживать создание производственных участков, а также проведение совместных исследовательских и производственных работ, сотрудничество структур оборонной промышленности двух стран на внутреннем и международном рынках в сферах технологий, продукции военного назначения и услуг.

- Стороны заявляют, что военно-политическое сотрудничество, развивающееся между двумя государствами и отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран.

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