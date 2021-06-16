Надеемся, что Шуша в будущем станет культурной столицей тюркского мира - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Надеемся, что Шуша в будущем станет культурной столицей тюркского мира.
Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает в среду Trend.
"В этом городе жили великий композитор Узеир Гаджибейли, Бюльбюль, Натаван и другие поэты. Сегодня Шуша возрождается. Объявление города Шуша культурной столицей Азербайджана в данном контексте является ясным посланием миру.
Для нас было бы честью, если Шуша в будущем году станет культурной столицей тюркского мира. Разумеется, не только Шуша, Карабах, но и все другие уголки тюркского мира дали миру великих личностей", - сказал Эрдоган.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)