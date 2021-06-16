Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами – Хикмет Гаджиев (Версия 2)

Добавлены подробности. первая версия опубликована в 15:05

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в ходе международной конференции «Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность».

Он отметил, что политический диалог между Азербайджаном и НАТО является одним из очень эффективных и инструментальных механизмов, и Азербайджан хочет дальнейшего расширения политического диалога и сотрудничества с организацией. Азербайджан также высоко оценивает возможность диалога со странами, входящими в НАТО.

По словам Гаджиева, Азербайджан ценит, что НАТО внимательно следит за региональной стабильностью и безопасностью, хотя и не вмешивается напрямую.

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в постконфликтном региональном сотрудничестве, и «Зангезурский коридор» может стать успешным примером для расширения связей в регионе.