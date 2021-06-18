МИД Азербайджана обратился к международным правозащитным организациям (версия 2)

(первая версия в 12:19)

БАКУ /Trend/ - Призываем международные правозащитные организации поддержать реализацию трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года и направленного на восстановление добрососедских отношений в регионе, отказаться от избирательного подхода к правам человека и фундаментальным свободам.

Об этом сказала глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, комментируя сотрудничество официального Баку с международными правозащитными организациями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Абдуллаева напомнила, что 18 июня 1998 года в Азербайджане была утверждена Госпрограмма по защите прав человека. Ежегодно в Азербайджане 18 июня отмечается День прав человека.

По ее словам, в настоящее время Азербайджан сталкивается с такими вызовами, когда представители медиа не имеют возможности беспрепятственно выполнять свой служебный долг на освобожденных территориях, кроме того, не обеспечено право безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли, находившиеся под оккупацией около 30 лет.

«В связи с этим Азербайджан призывает международные организации по правам человека поддержать реализацию трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года и направленного на установление добрососедских отношений в регионе, воздерживаться от двойственного подхода к основным правам и свободам человека», - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)