Иран может принять участие в разминировании освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вопрос участия Ирана в процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в скором времени обсудят технические рабочие группы двух стран.

Об этом сказал в понедельник Trend посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, иранские компании выразили готовность принять участие в разминировании освобожденных азербайджанских земель.

"В скором времени технические рабочие группы Ирана и Азербайджана приступят к обсуждению этого вопроса. Оказание помощи в процессе разминирования - это гуманный шаг и долг Ирана как соседней страны. У Ирана есть большой опыт в этой сфере, накопленный за время войны с Ираком", - сказал Мусави.

Посол напомнил, что во время 44-дневной Отечественной войны Верховный лидер Ирана заявил о необходимости возвращения Азербайджану всех его находящихся под армянской оккупацией территорий.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)