Азербайджан будет представлен на международной выставке вооружения и военной техники в Минске

БАКУ /Trend/ - 23-26 июня 2021 года Азербайджан будет представлен на международной выставке вооружения и военной техники MİLEX-2021 в Минске (Беларусь), сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство оборонной промышленности.

На выставке будет продемонстрировано самое современное вооружение и модели военной техники, произведенные Беларусью, Россией и другими зарубежными странами.

В рамках мероприятия запланированы встречи с представителями правительств стран-участниц и главами делегаций.

В ходе встреч будут проведены обсуждения по реализации новых совместных проектов и развитию связей в военно-технической сфере между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и соответствующими структурами других стран.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)