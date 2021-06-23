Кампания «Мир во имя культуры» нацелена на информирование мира о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана – Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Проведение глобальной кампании «Мир во имя культуры» является историческим событием. Кампания нацелена на то, чтобы проинформировать мир о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана, разрушенной инфраструктуре и культурном геноциде.

Об этом министр культуры Анар Керимов сказал на презентации глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture), проведенной Министерством культуры Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Керимов отметил, что кампания направлена на сохранение культурного наследия, создание миролюбивых и устойчивых обществ, укрепление международных систем мира, изучение роли мира в развитии культуры наряду с ролью культуры в достижении мира, а также на то, чтобы донести до мировой общественности то, что возрождение жизни и культуры после достижения мира на освобожденных территориях может быть примером и для других регионов.

«В то же время это призыв к тому, чтобы нигде на планете никакая культура не сталкивалась с вандализмом. Эта глобальная кампания предусматривает изучение роли мира в развитии культуры», – сказал он.

Отметим, что в мероприятии принимали участие Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос и другие представители общественности.

(Автор: Альпер Зия. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)