Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В ходе телефонной беседы были рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание было уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Главы государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях.