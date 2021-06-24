В ВМС Азербайджана состоялось мероприятие в преддверии Дня Вооруженных сил (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии отмечаемого 26 июня Дня Вооруженных сил в Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана состоялось торжественное мероприятие, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На мероприятии командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бекиров рассказал о победе, одержанной азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне за освобождение азербайджанских земель от оккупации. Командующий ВМС поздравил личный состав с победой в Отечественной войне и отмечаемым 26 июня Днем Вооруженных сил, пожелал успехов в дальнейшей службе.

В заключение военнослужащим, награжденным распоряжением Президента Азербайджана медалями «Отважный боец» и «За отличие в бою», были вручены медали. Другие отличившиеся на службе военнослужащие были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)