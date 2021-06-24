Проведено очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведено очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend