В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова

Политика 25 июня 2021 12:34 (UTC+04:00)
В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - В этом году азербайджанский народ с большой радостью и гордостью отпразднует День Вооруженных сил. Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия вписала новую, яркую страницу в героическую историю нашего народа.

Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 25 июня сказала спикер Сахиба Гафарова.

По ее словам, Азербайджан разгромил армянские вооруженные силы, которые 30 лет держали под оккупацией наши земли. Таким образом Карабах - исконная азербайджанская земля - был освобожден от оккупации.

Спикер отметила, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана достойно выполняют возложенные на них задачи по защите освобожденного от оккупации региона.

«Мы возвращаемся в родной Карабах. Это право нам вернули героическая армия и ее Верховный главнокомандующий. Азербайджанский народ уверен, что восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях, не только в корне изменят облик Карабахского региона, но и откроют новую веху в истории развития Азербайджана. Народ-победитель, флаг которого развевается в Шуше, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Лачине, Кельбаджаре, Агдаме, Гадруте и других городах и селах Карабаха, еще раз продемонстрирует миру, что он является и созидателем и восстановит разрушенные армянскими вандалами населенные пункты», - сказала Гафарова.

Она также выразила уверенность в дальнейшем развитии ВС Азербайджана.

Гафарова поздравила с Днем Вооруженных сил победоносного Верховного главнокомандующего, героических солдат и офицеров, всех азербайджанских военнослужащих, пожелав им новых успехов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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