Вторая Карабахская война показала, что управление ВС Азербайджана организовано на самом современном уровне – министр (версия 2)

(первая версия в 13:19)

БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война показала, что управление Вооруженными силами Азербайджана организовано на самом современном уровне.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью Real TV, сообщает в субботу Trend.

«Мы на высоком уровне и оперативно управляли войсками, частями и соединениями», - отметил Гасанов.

По его словам, вооруженные силы Армении не знают, как идти в наступление.

«У них [вооруженных сил Армении] не было ни артиллерийской, ни авиационной поддержки, фланги были открыты, а цель - не ясна. Мы были готовы, перед артиллерией были поставлены задачи, то есть они [противник] были бы уничтожены в зоне обстрела. Через некоторое время было доложено, что противник остановил наступление. Они бросили всю технику, танки, боевые машины», - сказал Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)