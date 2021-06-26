В ходе Шушинской операции все виды азербайджанских войск продемонстрировали свой профессионализм – министр (версия 3)

(первая версия в 13:40)

БАКУ /Trend/ - Во время Шушинской операции все виды азербайджанских войск продемонстрировали свой профессионализм.

Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов в интервью Real TV, сообщает в субботу Trend.

«Президент поручил, что при планировании и проведении операций необходимо учитывать, что Шуша - центр азербайджанской культуры. Поэтому мы не смогли бы использовать там артиллерию», - сказал Гасанов.

Министр отметил, что армянские войска вокруг города Шуша были разгромлены артиллерией, и противник понес большие потери как в живой силе, так и в технике.

Он отметил, что артиллерийские удары по Шуше не наносились.

«Это осложняло проведение операции, кроме того, погода была облачной. Поэтому в ходе Шушинской операции не было возможности использовать беспилотники, что также создавало сложности для проведения разведки. То есть артиллерия применялась во время операций вокруг города Шуша. Но по самому городу и историческим объектам артиллерийские удары не наносились. Особо хотел бы подчеркнуть, что инженерные войска Азербайджана за короткое время построили дорогу. Это стало шоком для армян. Они ожидали наше наступление на Шушу в другом направлении и сосредоточили свои силы в другом месте», - сказал Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)