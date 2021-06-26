БАКУ /Trend/ - ЕС намерен способствовать построению доверия между Азербайджаном и Арменией, сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

Он сделал данное заявление на пресс-конференции в Тбилиси.

По словам Ландсбергиса, соглашение между Азербайджаном и Арменией является очень важным шагом.

Как сказал в свою очередь на пресс-конференции глава МИД Австрии Александр Шалленберг, примечательно, что все стороны понимают, что им нужно решить данный вопрос, и для этого процесса им нужны партнеры. ЕС готов сделать для этого все возможное: "У нас были очень интенсивные переговоры с Азербайджаном и Арменией. Этот визит подтвердил нашу цель - посеять первые семена доверия между сторонами".

По словам Шалленберга, премьер-министр Грузии сыграл важную роль в передаче Азербайджаном задержанных армян противоположной стороне и передаче армянской стороной Азербайджану карты заминированных территорий в Агдаме.

"Я думаю, что это трехстороннее сотрудничество выгодно всем партнерам", - сказал он.