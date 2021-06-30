Азербайджан является стержневым государством региона - польский политолог на площадке Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Известный польский политолог, журналист, кандидат политических наук Якуб Корейба (Варшава), выступая на экспертной платформе Baku Network, назвал Азербайджан стержневым государством региона, формирующим архитектуру региональной безопасности и экономического сотрудничества.

По мнению польского эксперта, Азербайджан — значимое для мира государство, имеющее международное влияние. В отличие от него, полезность армянского государства для мира не получила подтверждения.

Якуб Корейба прогнозирует повышение роли Азербайджана не только в региональных, но и глобальных процессах, подчеркивая, что Азербайджан способен корректировать политику мировых держав и уже занимает весомые позиции в глобальном политическом диалоге.

Модератор встречи — директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде.