Масштабы разрушений на освобожденных землях Азербайджана чрезвычайно велики - глава фонда (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Масштабы разрушений на освобожденных землях Азербайджана чрезвычайно велики.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на презентации интернет-ресурса Karabakh.Center.

По его словам, победа Азербайджана является посланием всему миру.

"Никто не может нас сломить, и мы готовы справиться с любой проблемой", - сказал Гаджиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)