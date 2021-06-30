Необходима работа не только по восстановлению, но и для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Нужно проводить работу не только по восстановлению, но и для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом на мероприятии, посвященном презентации интернет-ресурса "Karabakh.Center", сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Деятельность Фонда возрождения Карабаха должна быть постоянной и мы должны работать не только для восстановления, но и устойчивого развития, в том числе работать над созданием "зеленой" инфраструктуры и "умных" сел", - сказал он.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)