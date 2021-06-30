На реконструкцию автодорог в Гарадагском районе Баку выделено 2,1 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку.

В соответствии с распоряжением, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Алят, Коргез и Локбатан Гарадагского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 2,1 миллиона (два миллиона сто тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.