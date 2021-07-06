Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 6 июля 2021 17:25 (UTC+04:00)
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров шестого июля встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, сначала турецкая делегация возложила цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Затем гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, и к мемориалу, воздвигнутому в честь турецких солдат, павших в 1918 году.

Генерал-лейтенант Рамиз Таиров отметил, что развитие сотрудничества в области военной авиации и укрепление связей между ВВС двух стран вносит вклад в дальнейшее повышение боеспособности наших армий.

Генерал армии Хасан Кючюкакйюз поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения душам военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

Высоко оценив результаты недавно проведенных в турецком городе Конья международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix-2021» и международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл-2021», стороны подчеркнули, что подобные учения служат совершенствованию взаимодействия между ВВС двух стран.

На встрече были также обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции, состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

(Редактор: Надир Насиров)

Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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