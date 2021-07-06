Армения в период оккупации уничтожила большую часть природных памятников на территории Азербайджана - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В период оккупации Армения уничтожила большую часть природных памятников на территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий сектором министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Набиев.

По его словам, в соответствии с постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР, некоторые деревья были включены в список охраняемых природных памятников.

"На освобожденных территориях насчитывалось 152 таких дерева. К ним относятся восточный платан, каркас, дуб, мастиковое дерево и другие.

Это были старейшие деревья, некоторым из них было по 1 600 лет. При осмотре освобожденных территорий в Физулинском, Зангиланском, Джебраильском, Губадлинском, Ходжавендском и Агдамском районах было установлено, что 123 из 139 этих деревьев были уничтожены.

Они имели до шести метров в диаметре и 40-50 метров в высоту. В Агдамском районе насчитывалось 85 таких восточных платанов, и мониторинг показал, что 82 из них вырублены", - сказал Набиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)