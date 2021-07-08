БАКУ /Trend/ - Азербайджан – сильный партнер ЕС в энергетической сфере.

Об этом сказал Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели на пресс-конференции по итогам своего визита в Баку.

Вархели отметил, что развитие Азербайджана зависит также от развития других региональных стран.

«Мы обсудили с представителями Азербайджана пути дальнейшего развития страны и региона. Было отмечено, что отсутствие налаженных связей в регионе негативно влияет на его развитие», – сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул важность налаживания прямых связей между Черным и Каспийским морями, а также необходимость создания торговых маршрутов через Азербайджан.

«В ходе встреч с министрами энергетики и экономики страны были обсуждены вопросы энергетического развития. Азербайджан – сильный партнер ЕС в этом секторе. Мы обсудили возможности дальнейшего развития данного сотрудничества, в частности в плане перехода на "зелёную" энергетику», – сказал он.

Вархели добавил, что в ходе визита были также рассмотрены вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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