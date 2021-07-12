Страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво, чем в разрешении конфликта – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво в регионе, чем в разрешении конфликта.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, мир должен узнать, что произошло в ходе 30-летней оккупации Карабаха. В связи с этим в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжаются визиты глав аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий на освобожденные территории. Очередной такой визит состоялся в Шушу.

Нуруллаева отметила, что дипломаты на месте ознакомились с ситуацией, в том числе с фактами вандализма и уничтожения материального и духовного наследия азербайджанского народа со стороны армян.

«До сих пор были организованы визиты дипломатического корпуса в Физулинский, Зангиланский, Джебраильский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский районы и в Шушу. Город Шушу посетили послы 33 стран, поверенные в делах 13 стран, представители Всемирной организации здравоохранения и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в нашей стране.

Однако представители США, России и Франции, то есть сопредседатели Минской группы ОБСЕ, отказались участвовать в поездке. Возникает оправданный вопрос: почему? То, что сопредседатели, которые 27 лет выступают посредниками в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не проявляют интерес к этим поездкам, вызывает сожаление, так как именно сопредседатели должны прекрасно понимать важность таких визитов.

Именно посредникам больше всех известно об актах вандализма, совершенных Арменией на этих территориях в период оккупации. В постконфликтный период они воздерживаются проявлять справедливую позицию, так же, как это было в период конфликта. Именно поэтому у сопредседателей низкий авторитет в Азербайджане, и общественность им не доверяет. Такое отношение посредники сформировали своим бездействием. Авторитет сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые воздержались от визитов на освобожденные территории, стал еще слабее. В очередной раз стало ясно, что страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво в регионе, чем в разрешении конфликта», – сказала она.

По словам депутата, тот факт, что армяне в период оккупации не проводили восстановительных работ ни в одном из районов, в том числе в Шуше, свидетельствует о том, что эти территории всегда были чужими для них.

«Поэтому во время оккупации армяне грабили, разрушали, занимались урбицидом, экологическим и культурным терроризмом. Азербайджан, проводя масштабные строительные и реставрационные работы на своих исторических землях, ясно демонстрирует свою силу и большой потенциал», – добавила Нуруллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Реактор: Надир Насиров)