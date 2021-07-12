В Азербайджане состоялось открытие "Недели дипломатии"

БАКУ /Trend/ - 12 июля состоялось открытие "Недели дипломатии" на тему "44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана", являющейся совместным проектом министерства иностранных дел и Университета ADA.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, на церемонии открытия минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Глава "Дипломатических волонтеров" при министерстве Нигяр Эйваззаде рассказала о проекте и мероприятиях, которые будут проведены в его рамках.

"Неделя дипломатии" с участием представителей действующих в Азербайджане волонтерских организаций и движений проходит 12-26 июля. В целях информирования ее участников о внешней политике Азербайджана в период Отечественной войны, а также об исторической победе славной азербайджанской армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим будут проведены встречи с высокопоставленными представителями МИД и других госструктур Азербайджана, главами дипломатических представительств нашей страны за рубежом, участниками Отечественной войны, иностранными журналистами, которые освещали эту войну, с известными общественными деятелями. Также в рамках проекта планируется реализовать ряд культурных программ, экскурсии и поездки.

На церемонии открытия "Недели дипломатии" было представлено видео о некоторых событиях 44-дневной Отечественной войны.

Выступая с приветственной речью, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что вуз рад выступить совместно с МИД организатором проекта по информированию молодежи на тему внешней политики во время и после 44-дневной Отечественной войны. Он подчеркнул важную роль молодежи в продвижении Азербайджана на международной арене.

В свою очередь, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по внешней политике Администрации главы государства Хикмет Гаджиев подчеркнул, что открытие "Недели дипломатии" совпало с годовщиной начала очередного акта агрессии армянской стороны на товузском направлении государственной границы Азербайджана. Было отмечено, что Вооруженные силы Азербайджана достойно ответили на провокацию противника, и славная победа, завоеванная азербайджанской армией во главе с победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в результате 44-дневной Отечественной войны, вписана в азербайджанскую историю золотыми буквами.

Отметив, что теперь конфликт остался в истории, Хикмет Гаджиев рассказал о главных задачах Азербайджана, в частности о реконструкции на освобожденных территориях, разминировании этих земель и обеспечении безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Было подчеркнуто, что внешняя политика Азербайджана, основанная на национальных интересах, и впредь будет направлена ​​на обеспечение мира и безопасности в регионе и во всем мире, а также на соблюдение международного права.

В заключение мероприятия Хикмет Гаджиев ответил на вопросы участников.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)