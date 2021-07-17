Несложно предсказать последствия деструктивного подхода для Армении – ответ МИД Азербайджана Пашиняну (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Последствия деструктивного подхода для Армении предсказать несложно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя мнение, высказанное исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном на брифинге с президентом Европейского совета (ЕС) Шарлем Мишелем.

По ее словам, это очередное заявление Пашиняна, полное лжи и выдумок.

«Напомню, что эти абсурдные утверждения сделаны лидером страны, которая почти 30 лет проводила политику агрессии против Азербайджана, оккупировав его территории и нарушая основные права более миллиона азербайджанцев. Продолжая выдвигать территориальные претензии к Азербайджану, основанные на мечте о «Великой Армении», и.о. премьер-министра Армении Пашинян, похоже, пытается придумать «обоснование» агрессивной, деструктивной и бескомпромиссной политике своей страны. Доводим до сведения Пашиняна, что, в отличие от Армении, Азербайджан до сих пор еще не предъявлял территориальных претензий ни к одному государству. Азербайджан уважает территориальную целостность других стран в рамках их международных границ и требует такого же отношения к себе», – подчеркнула Лейла Алиева.

Официальный представитель МИД Азербайджана отметила, что в национальной исторической памяти азербайджанского народа территория современной Армении, где наши соотечественники веками проживали как коренной народ, называется Западным Азербайджаном, и, как известно, в течение ХХ века наши соотечественники были депортированы с этой территории трижды, последний раз – в 1988 году: «Зангезурский край и его разделение на восточную и западную части также является исторической реальностью. Возвращение наших соотечественников на эти территории – это их самое естественное право. Это не территориальные претензии, а возвращение беженцев в свои дома, что и предусматривает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Что же касается заявлений Пашиняна о "пограничной напряженности, препятствовании процессу делимитации", то это ничто иное, как его лицемерие. Обеспечив свою территориальную целостность, Азербайджан устранил фактор оккупации своих территорий. Азербайджан выразил готовность нормализовать отношения, начать процесс делимитации и демаркации на основе принципов международного права и предпринял практические шаги в этом направлении. В ответ Армения заняла позицию реваншизма и старается обострить ситуацию. Несложно предсказать, какими будут последствия подобного деструктивного подхода Армении, который она демонстрирует долгие годы».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)