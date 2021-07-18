Президент Евросовета Шарль Мишель посетил Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с президентом Европейского cовета Шарлем Мишелем прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщает в воскресенье Trend, в рамках визита 18 июля делегация посетила Аллею шехидов, почтила память героических сынов Отечества, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к «Вечному огню».