Президент Ильхам Алиев подарил квартиру народному артисту, сын которого стал шехидом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил народному артисту Али Нуру, сын которого стал шехидом во время Отечественной войны, четырехкомнатную квартиру. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Академического национального драматического театра.

Али Нур поблагодарил Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу: «Это просторная квартира в красивой части города. Это ценный подарок и большая радость для меня и моей семьи. Вчера семье моего сына, который стал шехидом, тоже была предоставлена ​​квартира в поселке Ходжасан. От имени моей семьи и моих внуков еще раз выражаю признательность нашему Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву».

Отметим, что Али Нур – ведущий артист Академического национального драматического театра, народный артист, который получает Президентскую пенсию. Его сын, старший лейтенант Ровшан Нурзаде, героически погиб в боях за освобождение города Шуша.