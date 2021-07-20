Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Таджикистан направлена ​​гуманитарная помощь.

Как сообщает во вторник Trend, 20 июля самолет с 40 000 доз вакцины Vaxevria (AstraZeneca) на борту приземлился в международном аэропорту Душанбе в Таджикистане.

Груз в аэропорту встречал временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Таджикистане Вугар Ибрагимов. Вакцина передана директору Республиканского центра иммунопрофилактики Таджикистана Файзали Саидзоде и начальнику управления санитарно-эпидемиологической безопасности министерства здравоохранения и социальной защиты Наврузу Джафарову.

Представитель минздрава Таджикистана поблагодарил руководство Азербайджана за регулярную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)