Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Таджикистан направлена гуманитарная помощь.
Как сообщает во вторник Trend, 20 июля самолет с 40 000 доз вакцины Vaxevria (AstraZeneca) на борту приземлился в международном аэропорту Душанбе в Таджикистане.
Груз в аэропорту встречал временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Таджикистане Вугар Ибрагимов. Вакцина передана директору Республиканского центра иммунопрофилактики Таджикистана Файзали Саидзоде и начальнику управления санитарно-эпидемиологической безопасности министерства здравоохранения и социальной защиты Наврузу Джафарову.
Представитель минздрава Таджикистана поблагодарил руководство Азербайджана за регулярную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)