Президент Ильхам Алиев: Мы добились принятия нашей повестки на армяно-азербайджанской границе

БАКУ/Trend/- В поствоенный период мы сработали оперативно, проявили активность, смогли добиться принятия нашей повестки дня, и сегодня работа идет на основе данной повестки дня. Мы добились принятия нашей повестки и на территориях, находящихся под контролем российских миротворческих сил, и вокруг них, и в политической плоскости, и на армяно-азербайджанской границе, и ни один шаг не был случайным. Каждый шаг был на основе продуманной программы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Во время войны я думал о поствоенном периоде, предстоящих шагах. Я был абсолютно уверен, что мы победим. Был абсолютно уверен и говорил, что никто не сможет остановить нас, ни одна сила. Ни шагу назад. Но и поствоенный период полон больших вызовов, и мы умело проходим его. Могу сказать, что повестку дня поствоенного периода в значительной степени составили мы. Конечно, с условием постоянных контактов с соседними странами и учета их обеспокоенности, но вся эта работа проходит и на основе нашей повестки дня. Я уже отметил масштабы восстановительных работ, не хочу возвращаться к этому. Одновременно сейчас мы реализуем крупные социальные программы для семей шехидов. До конца этого года квартирами будут обеспечены 3 тысячи семей шехидов и гази Карабахской войны. Представьте себе, 3 тысячи. 1300 уже обеспечены, и эта сфера также находится в центре внимания.

В дипломатической плоскости: Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, соседние страны – Турция, Иран, Грузия, мусульманский мир, Движение неприсоединения – все эти контакты развиваются в позитивном русле. Сегодня мы в определенной степени, пока не могу сказать в значительной степени, но в определенной степени формируем политическую повестку дня Армении, и это реальность. Армения не сможет сформировать и 0,1 процента нашей повестки дня, мы же формируем определенную политическую повестку дня Армении, и наши возможности постепенно будут расширяться. Мы включили в политический лексикон слово “Зангезурский коридор”. Ведущие средства массовой информации не только региона, но и всего мира говорят и пишут о Зангезурском коридоре. Почему? Мы включили это, регулярными усилиями, и это уже реальность. Мы отправили Армении повестку дня – мирный договор. Пусть скажет, что не хочет, отказывается. Я неоднократно говорил и говорю: мы готовы начать переговоры. Война закончилась? Закончилась. Хочешь мира, Армения? Вроде хочешь. Тогда почему бы не подписать мирный договор? Признай нашу территориальную целостность, пусть будет подписан мирный договор, решена делимитация границ. Посмотрите, наша повестка дня по этому вопросу совпадает с повесткой дня Европейского Союза, Турции, России. И они говорят о необходимости проведения работы по делимитации, и мы говорим. А что говорит Армения? Говорит, нет, пусть Азербайджан покинет наши земли. Мы на своей земле. Мы создали новую реальность, и не только в Карабахской зоне. При формировании новой повестки дня уже и вопрос статуса остался в стороне, и слово «Нагорный Карабах» не употребляется. Необходимо было добиться этого. Эти вопросы возникли не сами по себе, не упали с неба. Почему? Смелость, решительность, правильные шаги, наша наступательная политика. Раньше я говорил о наступательной дипломатии, она на месте, а сейчас наша наступательная политика в целом. И Армении придется с этим считаться, принять новые реалии – хочет она того или нет. Она никогда не должна забывать, что железный кулак на месте»,- сказал Президент Ильхам Алиев.