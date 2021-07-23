Ряд азербайджанских военнослужащих назначен на высшие офицерские должности - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении ряда военнослужащих министерства обороны Азербайджана на высшие офицерские должности.

Согласно распоряжению:

- генерал-лейтенант Османов Низам Рамазан оглу освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба - начальника Главного управления по боевой подготовке и военному образованию и назначен на должность заместителя министра обороны - начальника Главного управления материально-технического обеспечения;

- генерал-майор Эфендиев Энвер Закарийя оглу освобожден от должности начальника управления по боевой подготовке Главного управления по боевой подготовке и военному образованию и назначен на должность заместителя министра обороны - командующего Сухопутными войсками;

- генерал-майор Алиев Азер Али оглу освобожден от должности заместителя начальника Военной Академии по обучению и назначен на должность начальника Главного оперативного управления;

- генерал-майор Сеидов Кянан Алигусейн оглу освобожден от должности первого заместителя командующего Силами специального назначения - начальника штаба и назначен командиром 5-го Армейского корпуса.

Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.