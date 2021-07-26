Главы МИД Азербайджана и Сербии провели в Баку пресс-конференцию (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку 26 июля прошла пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его сербского коллеги Николы Селаковича, сообщает в понедельник Trend.
До пресс-конференции состоялась их встреча в формате один на один.
Отметим, что делегация во главе с министром иностранных дел Сербии накануне прибыла с визитом в Азербайджан.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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