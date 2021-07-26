В Азербайджан прибыли председатели парламентов Турции и Пакистана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан прибыли делегации во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Гейсаром.

Как сообщает в понедельник Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственный флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, гостей встретили первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, вице-спикер Адиль Алиев и посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи.

(Перевод: Турал Гараджаев)