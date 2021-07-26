БАКУ /Trend/ - В МИД Азербайджана прошла встреча с членом комитета ПАСЕ Полом Гаваном, сообщили в понедельник Trend в ведомстве.

Согласно информации, замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов 26 июля встретился с находящимся в стране членом Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев ПАСЕ, докладчиком по отчету, который будет подготовлен на тему "Гуманитарные результаты конфликта между Арменией и Азербайджаном", Полом Гаваном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по основной теме будущего доклада, перспективам политического решения предстоящих вопросов, привлечению международного сообщества к процессам, а также в связи с тем фактом, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана являются одними из наиболее "загрязненных" минами в мире. Был обсужден и вопрос возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Докладчик ПАСЕ Пол Гаван отметил, что в ходе визита постарается получить как можно более подробную информацию и подготовить всесторонний доклад.

Замминистра Эльнур Мамедов отметил, что в итоговом отчете депутата ПАСЕ Пола Гавана, который также является членом Сената Ирландии, должно быть уделено внимание и тяжелым последствиям конфликта, тому факту, что во время первой Карабахской войны без вести пропали до 4000 азербайджанцев; за прошедший период азербайджанцы подверглись этнической чистке как на территории самой Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана, в результате чего до миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

До внимания собеседника были доведены две основные проблемы в связи с возвращением вынужденных переселенцев на свои земли. В период оккупации армяне уничтожили на азербайджанских землях всю инфраструктуру. Кроме того, как во время оккупации, так и после 44-дневной войны, уходя с азербайджанских территорий, армяне заложили там множество мин. И поэтому для безопасного возвращения вынужденных переселенцев на свои земли требуется определенное время. Замминистра подчеркнул, что оказав давление на Армению в вопросе выдачи всех минных карт, международная общественность может оказать свою помощь в этом вопросе.

(Перевод: Турал Гараджаев)