Обстрел Арменией приграничных районов Азербайджана - угроза безопасности региона – Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Обстрел Арменией приграничных районов Азербайджана является угрозой для безопасности региона.

Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.

По его словам, обстрелы со стороны Армении могут привести к региональной войне.

Он также подчеркнул, что Турция всегда поддерживает Азербайджан.

«Во время 44-дневной Отечественной войны я находился в Баку. Турция и тогда поддерживала Азербайджан. Мы посетили Гянджу, навестили местных жителей, получивших ранения в результате ракетного обстрела города, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к преступлениям, совершенным Арменией против мирных граждан», - сказал Шентоп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)