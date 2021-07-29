На капремонт Национального центра гематологии и трансфузиологии выделено 600 тыс. манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах в связи с проведением работ по капитальному ремонту и реконструкции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

Согласно документу, в целях оказания пациентам с талассемией и гемофилией медицинских услуг на уровне современных требований для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии из предусмотренного в Государственном бюджете на 2021 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству здравоохранения выделяется 600 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.