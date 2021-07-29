На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 29 июля 2021 15:29 (UTC+04:00)
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

В целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями на территории Ходжалинского района состоялось открытие капитально отремонтированной артиллерийской воинской части, оснащенной современным оборудованием. Служебные помещения воинской части оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления министра обороны по случаю открытия новой воинской части, пожелал им успехов на службе.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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