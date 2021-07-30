Освобожденное село Шураабад Агдамского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Шураабад Агдамского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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