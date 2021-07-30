В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО)

Политика 30 июля 2021 18:07 (UTC+04:00)
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, член оргкомитета конкурса Yüksəliş Анар Алакбаров 30 июля встретился с победителями конкурса, сообщает в пятницу Trend.

Руководитель Рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев отметил, что организация этой встречи в Центре Гейдара Алиева очень символична. Он добавил, что на конкурсе выбирают управленцев, которые будут играть важную роль в жизни страны, и победа в таком трудном конкурсе говорит о большом потенциале участников.

Анар Алакбаров передал участникам мероприятия приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Было подчеркнуто, что встречаться с победителями конкурса Yüksəliş в этом Центре, носящем имя великого лидера, вызывает чувство гордости.

Говоря о важности конкурса, Алакбаров отметил, что в дальнейшем в Азербайджане будет сформирована команда профессиональных специалистов для создания кадрового потенциала, и победа 27 человек из вышедших в финал 112 участников очень радует.

Было подчеркнуто, что правительство Азербайджана оказывает большую поддержку образованию, развитию молодежи, формированию профессиональных кадров во всех сферах, в том числе в экономике, образовании, области высоких технологий и военной сфере, реализует программы в различных направлениях. Эти программы всегда поддерживал общенациональный лидер Гейдар Алиев, Президент Ильхам Алиев тоже придает большое значение этим проектам, кроме того, Фонд Гейдара Алиева реализует большие проекты по оказанию поддержки молодежи.

Было отмечено, что использование в будущем потенциала победителей конкурса находится под особым вниманием Президента Азербайджана и Первой леди, более того, у государства большие ожидания от этих победителей, и оргкомитет конкурса Yüksəliş провел обсуждение по этому вопросу.

Анар Алакбаров довел до внимания участников встречи, что в настоящее время на территориях, освобожденных азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, началась реализация широкомасштабных проектов, в которых будет использован и потенциал победителей конкурса. Помимо этого, по его словам, будут учитываться и предложения победителей, их важные инициативы всегда будут поддержаны, будет использован потенциал финалистов конкурса.

В мероприятии, которое прошло в формате обмена мнениями, победители конкурса Орхан Закиров, Орхан Газизаде, Лейла Халилова-Рзазаде, Семрал Алиев, Хамис Сейранов выразили признательность за организацию встречи.

Напомним, что в конкурсе Yüksəliş принимали участие граждане Азербайджана с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и стажем управления не менее двух лет.

Цель учрежденного распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года конкурса Yüksəliş – выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Image
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Image
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Image
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Image
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Image
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Image
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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