В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в заседании приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики, сельского хозяйства, по чрезвычайным ситуациям и других профильных госструктур.

Члены Рабочей группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проведенных соответствующими структурами с целью оценки экологической ситуации на освобожденных землях в рамках "Плана действий по решению военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и иных неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджана", включая мониторинги, проведенные для контроля загрязнения трансграничных рек и оценки радиоэкологической ситуации. Представители соответствующих ведомств также предоставили информацию о реализации Плана действий, были проведены обсуждения в направлении решения вопросов, возникающих при проведении мероприятий.

Ущерб окружающей среде и природным ресурсам оценивается в соответствии с законодательством. Для дачи правовой оценки в Генеральную прокуратуру Азербайджана переданы материалы расследования по Зангиланскому и Джебраильскому районам, готовится справка по Физулинскому району.

Для подготовки генпланов городов и населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана в городах Шуша, Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан, Кельбаджар, Губадлы, селах этих районов и поселке Гадрут с помощью дронов были сделаны аэрофотоснимки территории площадью более 187 квадратных километров, подготовлены ортофотопланы и цифровые топографические карты в масштабе 1:1000 и 1:2000, которые переданы в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Члены группы были проинформированы о работе, проделанной ведомствами, которые должны подключиться к Цифровой геологической информационной системе Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики, и планируемых тренингах по этому поводу, были даны рекомендации по устранению недочетов.

Согласно информационной сводке МЧС, в течение июня на освобожденных территориях были зафиксированы 116 пожаров. Было подчеркнуто, что в результате выполнения указаний штаба и принятых мер число пожаров в июле сократилось до 60.

Продолжается работа по созданию электронной карты гидрологических объектов на освобожденных территориях Карабаха на основе Географических информационных систем (ГИС), основанных на снимках со спутника Azersky и дронов.

Завершено уточнение локаций новых автоматических гидрологических устройств, которые будут установлены на реках, продолжается измерение водности рек и определение степени загрязнения, а также аналитический контроль количественных и качественных показателей по реке Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района.

Группа осуществляет свою деятельность в формате тесных контактов и обмена информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)