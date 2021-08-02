Армению нужно привлечь к ответственности за обстрел азербайджанских населенных пунктов - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Обстрел второго августа подразделениями вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики является варварским актом армянского террористического руководства, скрывающегося в Ереване, который должны осудить страны мира и международные организации.

Об этом сказал в понедельник Trend американский эксперт Питер Тейс.

По его словам, армянские вооруженные силы нужно привлечь к ответственности за зверства, совершенные против ни в чем не повинных азербайджанцев, и предать международному правосудию.

"Армению нужно привлечь к ответственности за атаку на военные посты и населенный пункт Гейдарабад", - сказал Тейс.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)