Устанавливаются личности неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных на Аллеях шехидов в Баку

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана с участием судебно-медицинского криминалиста провели эксгумацию останков неизвестных шехидов Первой Карабахской войны на Аллеях шехидов в Баку и взяли соответствующие образцы для проведения медико-генетических исследований.

Как передает во вторник Trend, ранее Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с проведением эксгумации и медико-генетической экспертизы останков неизвестных шехидов Первой Карабахской войны.

В этой связи на основании представления Республиканской военной прокуратуры третьего июня 2021 года было принято решение об эксгумации останков 23 неопознанных шехидов, захороненных на I Аллее шехидов, и девяти – на II Аллее шехидов в Баку.

В настоящее время проводятся необходимые действия при участии сотрудников Республиканской военной прокуратуры и соответствующих территориальных прокуратур.

Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)