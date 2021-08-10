ЕС увеличивает объем финансовой поддержки Азербайджану для проведения вакцинации

БАКУ /Trend/ - Сегодня Еврокомиссия в рамках усилий Европейского союза по поддержке вакцинации в странах-партнерах утвердила увеличение пакета помощи для проведения вакцинации против COVID-19 и ускорения кампаний вакцинации в шести странах Восточного партнерства, передает Trend со ссылкой на ЕС.

Так, сумма предоставляемая Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Армении была увеличена с 40 миллионов евро до 75 миллионов евро.

С помощью нового пакета помощи в размере 35 миллионов евро ЕС стремится существенно расширить доступ к вакцинам в регионе Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, облегчая обмен вакцинами между странами-членами ЕС и возмещая затраты на их получение.

Эта помощь дополняет поддержку со стороны ЕС инициативы COVAX, всемирного центра по обеспечению справедливого и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19, и работе над справедливым и прозрачным распределением вакцин в странах Восточного партнерства.