Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - 11 августа, в 01:05, вооруженные силы Армении с позиций в поселке Зарканд Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
Оперативная ситуация находится под контролем азербайджанской армии.
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