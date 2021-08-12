МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Заявление МИД Армении от 11 августа 2021 года, обвиняющее Азербайджан в якобы нарушении трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, является очередной бесплодной попыткой Республики Армения уклониться от взятых на себя обязательств по полному исполнению положений указанного документа, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

«Обращаем внимание МИД Армении, что в пункте 1 трехстороннего Заявления объявляется о "полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г.", а также отмечается, что Азербайджанская Республика и Республика Армения "останавливаются на занимаемых ими позициях". Следует подчеркнуть, что слово "останавливаются" не означает "остаются" ни в данном, ни в любом другом контексте. Это относится как к русскому языку, на котором составлялось Заявление, так и к другим языкам.

Кроме того, пункт 3 трехстороннего Заявления определяет дислокацию российских миротворческих сил "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора". Пункт 4 трехстороннего Заявления особо указывает на то, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил".



В пункте 6 трехстороннего Заявления говорится о том, что "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Таким образом, согласованные формулировки подписанного тремя сторонами Заявления от 10 ноября 2020 г. ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих.

Попытки абсурдной интерпретации ключевых положений трехстороннего Заявления свидетельствуют о том, что армянская сторона либо не вполне осознавала суть документа, подписанного ею 10 ноября 2020 г., либо изначально не собиралась выполнять его требования в полной мере. Такое поведение в очередной раз подчеркивает деструктивную позицию этой страны.



Международному сообществу хорошо известна практика несоблюдения армянской стороной основополагающих норм и принципов международного права, решений международных организаций и взятых на себя обязательств. В этой связи достаточно упомянуть отказ Армении выполнять требования 4-х резолюций Совета Безопасности ООН 1993 г.

Эта деструктивная практика лишена каких-либо перспектив в контексте обеспечения долгожданного мира и безопасности в регионе», – говорится в заявлении МИД.