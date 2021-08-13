Каспийский регион обладает позитивной динамикой развития

Политика 13 августа 2021 15:23 (UTC+04:00)
Каспийский регион обладает позитивной динамикой развития

БАКУ /Trend/ - Каспийский регион обладает позитивной динамикой развития. К такому выводу пришли участники международного "круглого стола", который завершил серию экспертных обсуждений актуальных вопросов по развитию Каспия.

Видеомост, проходивший 12 августа в городах Баку и Нур-Султан, собрал специалистов из ведущих центров по изучению Каспийского региона.

Участников встречи от лица организаторов поприветствовала исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова. Она отметила, что в течение июля были проведены четыре экспертных обсуждения различных аспектов развития Каспия, среди прочих тем были затронуты промышленность, транспорт, туризм и экология.

"В ходе дискуссий ведущие эксперты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России предложили целый ряд практических идей по реализации инновационных проектов, которые могут выдвинуть Каспийский регион в лидеры экономического роста Евразии. Все эти предложения будут учтены и рассмотрены на Втором Каспийском экономическом форуме, который пройдет в Москве осенью этого года. И сегодня, в День Каспийского моря, который был провозглашен в 2006 году в честь ратификации Тегеранской рамочной конвенции о защите морской среды водоема, мы с гордостью за проделанную работу завершаем серию экспертных заседаний", - сказала политолог.

Слова своего российского коллеги подхватила неизменный соорганизатор экспертных дискуссий по Каспию – заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра «Baku Network» Гюльнара Мамедзаде.

"За последние два года повестка по вопросам развития Каспия сильно меняется. В первую очередь, это касается т.н. «зеленого энергоперехода», который имеет особое значение для наших углеводородных стран, этот вопрос уже активно отрабатывается специалистами. Не меньшее значение имеют трансформации в транспортных коммуникациях, которые формируют новую карту Большой Евразии и закладывают под Каспий программу транспортного кольца, что, несомненно, принесет большие дивиденды всем странам региона. Особого внимания заслуживает тема туризма, о развитии которого говорят много лет и который до сих пор остается недооцененным. В ходе наших экспертных дискуссий, организованных совместно с Политологическим центром «Север-Юг», мы постарались поднять весь этот широкий спектр актуальных вопросов. В качестве итога можно уверенно утверждать, что у Каспийского региона позитивная динамика развития", - выразила убеждение азербайджанский эксперт.

О формальной стороне «каспийского диалога» в текущий момент рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин. Он обратил внимание участников дискуссии на то, что дальнейшее развитие интеграционных процессов в регионе возможно только после того, как Иран ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря: "В силу объективных причин и особенностей внутренней политики Иран остается единственной страной «каспийской пятерки», которая до сих пор не ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря".

По словам ученого, этот международный документ включает в себя весь комплекс договоренностей, политических заявлений и соглашений, выработанных на протяжении последних 20 лет. Но пока Тегеран не провел процедуру ратификации, точка в вопросе не поставлена – зафиксировать и придать высокий международный статус Конвенции не удается, а без этого, как отметил С.Притчин, мы не можем двигаться дальше.

При этом нужно заметить, - обратил внимание коллег эксперт, - что подписание и ратификация конвенции само по себе лишь промежуточный шаг, фиксация юридических рамок международного взаимодействия. А все остальное зависит только от дальнейшего сотрудничества между странами региона, и сотрудничество в пятистороннем формате не прекращается, потому что в этом заинтересованы все стороны.

Эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов выразил надежду на то, что Иран может подписать Конвенцию в ближайшие четыре года.

"Новая консервативная администрация, сформированная после недавних президентских выборов в Иране, пока не обозначила своей позиции по Каспию. Однако из заявлений нового президента Ибрахима Раиси относительно его внешнеполитических приоритетов, в которых он четко дал понять о намерении сотрудничать в первую очередь с Россией и Китаем, можно сделать вывод, что Каспию со стороны нового правительства будет уделено особое внимание. Я осмелюсь предположить, что к концу президентского срока Раиси Конвенция о правовом статусе Каспийского моря все-таки будет ратифицирована Ираном, это будет обусловлено в том числе необходимостью продемонстрировать избирателям положительные результаты проделанной за годы президентства работы. Если говорить о конкретных направлениях развития экономического сотрудничества на Каспии, в частности здесь много говорилось о необходимости развития круизного туризма по всем пяти странам, то во многом реализация этой идеи тормозится именно из-за неопределенной позиции Ирана по вопросу подписания Конвенции", - сказал эксперт по Ирану.

Ибрагимов отметил, что логика Ирана в этом вопросе понятна: он выбивает себе преференции, потому что его слабой экономике нужны постоянные финансовые вливания, в том числе в развитие туристической инфраструктуры на Каспии.

А пока мы ждем обозначения официальной позиции новой администрации по каспийскому направлению, добавил специалист.

О необходимости развития туристической сферы в казахстанской части Каспия рассказала советник председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жанар Тулиндинова. Она привела статистические данные развития внутреннего туризма за последний, пандемийный год и отметила высокий потенциал этой сферы. Специалист посетовала на то, что пока в казахстанский туризм на Каспии вкладывается лишь Турция, и призвала страны региона, в первую очередь Россию и Азербайджан, активнее привлекать свои инвестиции в туристическую сферу республики.

Итоги заседания подвел азербайджанский эксперт, руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, модерировавший "круглый стол" от Азербайджана.

"Я благодарю всех участников дискуссии за содержательные выступления, и со своей стороны хочу обратить внимание аудитории на следующие стороны развития Каспийского региона. В последние годы наблюдается общее оживление международного экономического взаимодействия на Каспии, в частности развиваются портовые хозяйства каспийских стран, в рамках этих портовых хозяйств формируются свободные экономические зоны, между которыми, в свою очередь, начинается определенное взаимодействие. Подхватывает эстафету региональное сотрудничество, в частности образцовыми можно назвать связи между Астраханской и Атырауской областями России и Казахстана, Астраханской областью и Азербайджаном. Интересно отметить и взаимодействие Дагестана с Ираном по линии поставок сельскохозяйственной продукции, которое происходит через территорию Азербайджана. Развиваются транзитные направления: и «Север-Юг», и «Восток-Запад», появляются различные специфические коридоры, привлекая внерегиональных участников. Так, интерес к Каспию проявляют Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Формируются транспортные маршруты «Каспийское море – Черное море»", - рассказал азербайджанский эксперт.

Он также отметил, что постепенно развивается инвестиционное сотрудничество на Каспии, в связи с чем отдельного внимания заслуживают вопросы создания инвестиционных банков, которые позволят странам вкладываться в экономики друг друга, а также привлекать внешние инвестиции.

"Все эти и многие другие вопросы стимулирования экономического развития Каспийского региона, которые мы поднимали в ходе наших четырех встреч, станут предметом обсуждения на Втором Каспийской экономическом форуме в Москве", - подытожил заключительную дискуссию по «каспийскому диалогу» И. Велизаде.

Мероприятие было организовано мультимедийным пресс-центром «Sputnik Азербайджан» совместно с Политологическим центром «Север-Юг», информационным агентством Trend и аналитической экспертной сетью «Baku Network».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Ташуджу и ливанским Триполи
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Ташуджу и ливанским Триполи
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Мерсин и саудовской Джиддой
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Мерсин и саудовской Джиддой
Армия Египта уничтожила 13 боевиков в центральной и северной частях Синая
Армия Египта уничтожила 13 боевиков в центральной и северной частях Синая
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Грузия намерена в разы увеличить производство миндаля Бизнес 16:18
Армения должна прекратить уголовное преследование правозащитника нацменьшинств – эксперты ООН Политика 16:17
Минфин обнародовал объем госдолга Азербайджана Финансы 16:07
Во II кв. 2021 г. число кибератак на сегмент беттинга резко возросло ИКТ 16:03
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет полностью реорганизована Общество 15:46
Стоимость морских грузоперевозок Азербайджана выросла более чем на 15% Транспорт 15:45
В Азербайджане выросла стоимость перевезенных ж/д транспортом грузов Транспорт 15:41
Объем безналичных операций в Азербайджане вырос за год более чем на 50% Финансы 15:38
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 15:37
Названы показатели вакцинации населения Азербайджана Общество 15:33
Экспорт нефтяных масел из Азербайджана в ЕС превысил 3,2 млрд евро Энергетика 15:26
Каспийский регион обладает позитивной динамикой развития Политика 15:23
Азербайджанские пожарные продолжают посменную работу в братской Турции - замминистра Азербайджан 15:20
Новая возможность пополнения счета для предпринимателей через киоски «E-manat» Экономика 15:08
Вакцинация от коронавируса в Грузии может стать обязательной Грузия 14:52
Ариф Бабаев вернулся на родину после лечения в Турции Культура 14:48
ЕАБР и МФЦА начинают подготовку и реализацию «зеленых» и социальных проектов в Казахстане Казахстан 14:47
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря» ИКТ 14:46
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе (ФОТО) Общество 14:45
В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив) Турция 14:32
ЧБТР выделил азербайджанскому банку новый кредит в нацвалюте Финансы 14:26
В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов превысила $4 млрд Транспорт 14:13
Поручения Президента Ильхама Алиева в связи с тушением пожаров в Турции полностью выполнены - замминистра Политика 14:10
В январе-июле граждане Азербайджана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 13:37
Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке (ВИДЕО) Общество 13:34
Австрия сократила импорт готовой одежды из Турции Турция 13:32
Россия увеличила импорт готовой одежды из Турции более чем на 60% Россия 13:29
Азербайджан в июле добывал более 700 тыс. баррелей нефти в сутки Энергетика 13:24
Президент Кыргызстана получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции Кыргызстан 13:21
Трехсторонние военные учения в Таджикистане успешно завершились Таджикистан 13:20
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги по ГРП Тендеры 13:17
Иран на треть сократил экспорт турецких ковров Турция 13:16
Вновь подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении Политика 13:11
Лучшее за два с половиной года от EMINа (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 13:08
ИКАО повысил до 84% уровень обеспечения безопасности полетов​ Казахстана Казахстан 12:59
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на треть Транспорт 12:52
В Грузии снизилась стоимость услуг доступа в Интернет ИКТ 12:47
Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла Общество 12:45
Турция сократила экспорт готовой одежды в Грузию более чем на четверть Турция 12:43
SOFAZ направит более 50 тыс. манатов на приобретение нового ПО и лицензий Финансы 12:33
В Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию Общество 12:30
Названы данные по внешнеторговому товарообороту Грузии за январь-июль Бизнес 12:06
В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:05
В Азербайджане действуют наиболее выгодные на пространстве СНГ условия ипотеки для граждан Финансы 11:57
Азербайджанец "подарил" свой голос герою проекта Netflix Интересное 11:53
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 11:45
Назван срок завершения строительства дополнительного участка железной дороги в Анкаре (Эксклюзив) Турция 11:36
Boston Consulting Group заинтересована в развитии сотрудничества с АО «Узбекнефтегаз» Бизнес 11:32
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Физули и Шуше – минобороны Политика 11:26
Казахстанское предприятие закупит автозапчасти Тендеры 11:20
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию имущества от огня и других рисков выросли наполовину Финансы 11:18
Азербайджанская E-PUL выпустит обновленное мобильное приложение Экономика 11:16
Крупные НПЗ Узбекистана увеличили производство автобензина Энергетика 11:00
«Лаборатория Касперского» признана чемпионом по результатам глобального исследования Canalys Общество 10:55
Развитие национального антивирусного ПО Азербайджана будет продолжено на "облачных" технологиях ИКТ 10:48
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 10:44
Рынок коммерческой недвижимости в Баку дорожает Бизнес 10:37
В Грузии предложили сделать платными тесты на COVID-19 Грузия 10:34
Международные резервы Нацбанка Грузии сократились более чем на $45 млн Финансы 10:17
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медоборудования Тендеры 09:57
В Азербайджане сократилось кредитование сферы промышленности и производства Финансы 09:44
Lufthansa возобновила полеты в Баку (ФОТО) Экономика 09:43
Азербайджан сократил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:35
PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив Экономика 09:31
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Ташуджу и ливанским Триполи Турция 09:22
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Мерсин и саудовской Джиддой Турция 09:18
Наблюдается постепенное восстановление экономической активности в реальном секторе Казахстана Финансы 09:04
Лига конференций УЕФА: определились следующие соперники "Карабаха" и "Нефтчи" Общество 09:02
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на северо-западе Китая Другие страны 08:53
Свыше 7,7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 08:41
Численность наемных работников в Азербайджане снизилась Финансы 08:30
Вице-президента Samsung освободили из тюрьмы условно-досрочно Другие страны 08:18
Туркменистан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Туркменистан 08:00
Австрия организует торговую миссию в Азербайджан - министерство Энергетика 08:00
Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом США 07:45
Канада направит спецназ для эвакуации своего посольства в Афганистане Другие страны 07:27
Грузия увеличила импорт стали из Турции Турция 07:00
Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело Спорт 06:31
Почти 3 млн жителей Японии получили предписание эвакуироваться из-за ливней (Обновлено) Другие страны 06:10
Невиновного освободили после 51 года в тюрьме США 05:51
Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй Другие страны 05:25
У коронавируса обнаружили «ахиллесову пяту» В мире 05:02
В США впервые с 1790 года зафиксировали сокращение белого населения США 04:39
В Facebook отложили возвращение сотрудников в США в офисы до 2022 года США 03:53
Блинкен и Остин заявили Гани, что США продолжают заботиться о безопасности Афганистана США 03:34
Армия Египта уничтожила 13 боевиков в центральной и северной частях Синая Арабские страны 03:15
Adidas подписал соглашение о продаже Reebok за $2,4 млрд В мире 02:44
При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 18 человек (Обновлено) Россия 02:30
Великобритания направит в Афганистан 600 военных для содействия эвакуации своих граждан Европа 02:05
ЕС призвал талибов прекратить наступление и начать переговоры Европа 01:35
В Плимуте на юго-западе Великобритании произошел инцидент со стрельбой Европа 01:16
Туркменистан может принять участие в саммите ШОС Туркменистан 00:55
ВОЗ намерена провести дополнительные исследования происхождения коронавируса Другие страны 00:45
Израиль и Марокко договорились открыть посольства в течение нескольких месяцев Израиль 00:29
Чехия оказывает поддержку Грузии в совершенствовании транспортной инфраструктуры Транспорт 00:01
Грузия анонсировала рекордный экспорт персиков и яблок Бизнес 12 августа 23:53
Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Туркменистана Казахстан 12 августа 23:48
США дополнительно направят около 3 тыс. военнослужащих в Афганистан в ближайшие 48 часов США 12 августа 23:42
Президент Казахстана совершит государственный визит в Республику Корея Казахстан 12 августа 23:33
В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 11 августа Общество 12 августа 23:33
Все новости