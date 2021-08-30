Глава минобороны Азербайджана поздравил руководство оборонного ведомства Турции

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генштаба генералу армии Яшару Гюлеру по случаю отмечаемых в этой стране Дня Вооруженных сил и праздника Победы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

"Сердечно поздравляю вас, ваши семьи и личный состав в вашем подчинении с Днем Вооруженных сил Турции и праздником Победы, желаю крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, успехов в трудной и почетной работе. Убежден, что братские и дружественные ВС Турции будут достойно преодолевать все трудности, и существующее между министерствами обороны двух стран сотрудничество будет и далее расширяться и укрепляться", - говорится в поздравлении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)