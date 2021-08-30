Материалы по ущербу, нанесенному армянами экологии на освобожденных территориях Азербайджана, направлены в Генпрокуратуру

БАКУ /Trend/ - Материалы по ущербу, нанесенному армянами экологии на освобожденных территориях Азербайджана, направлены в Генеральную прокуратуру, сообщает в понедельник Trend.

30 августа Рабочая группа по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, провела очередное совещание.

На совещании было подчеркнуто, что в связи с ущербом, нанесенным окружающей среде и природным ресурсам, министерство экологии и природных ресурсов провело оценку согласно законодательству. Материалы расследования по Зангиланскому, Губадлинскому, Агдамскому, Физулинскому, Ходжавендскому, Джебраильскому, Тертерскому районам и городу Шуша направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)