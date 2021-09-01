В Москве проходит полуфинал конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - В Москве в рамках «Армейских международных игр – 2021» проходит полуфинал конкурса «Танковый биатлон», сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.

На данном этапе будут участвовать три экипажа каждой команды, которые постараются уничтожить 24 цели, преодолев на танках расстояние в 50 километров. По итогам этого этапа будут определены команды-финалисты.

Отметим, что азербайджанские танкисты вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках «Армейских международных игр – 2021».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)