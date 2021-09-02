Азербайджанская команда вышла в финал конкурса "Танковый биатлон"

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана, успешно выступившая в полуфинале конкурса "Танковый биатлон" в Москве, вышла в полуфинал, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В финале, который состоится 4 сентября, азербайджанские танкисты посоревнуются с танковыми экипажами России, Китая и Казахстана.

В финале азербайджанская команда будет участвовать в конкурсе на красных танках, российская - на голубых, китайская - на желтых, команда Казахстана - на танках зеленого цвета.

Напомним, что конкурс "Танковый биатлон" проходит в рамках «Армейских международных игр - 2021».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)