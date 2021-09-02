Азербайджанская команда вышла в финал конкурса "Танковый биатлон"
БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана, успешно выступившая в полуфинале конкурса "Танковый биатлон" в Москве, вышла в полуфинал, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В финале, который состоится 4 сентября, азербайджанские танкисты посоревнуются с танковыми экипажами России, Китая и Казахстана.
В финале азербайджанская команда будет участвовать в конкурсе на красных танках, российская - на голубых, китайская - на желтых, команда Казахстана - на танках зеленого цвета.
Напомним, что конкурс "Танковый биатлон" проходит в рамках «Армейских международных игр - 2021».
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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